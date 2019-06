Realiti, il cantante Niko Pandetta si difende: "Non ho mai offeso Falcone e Borsellino"

«Non ho mai offeso quei due grandi eroi (Giovanni Falcone e Paolo Borsellino) che hanno dato la propria vita per una giusta lotta». Così dopo la bufera per le dichiarazioni su Falcone e Borsellino durante il programma Realiti il cantante neomelodico Niko Pandetta in un post rivede le sue posizioni.

«Volevo solo dire che io ho parlato e replicato degli sbagli che ho fatto da adolescente -scrive Pandetta, nipote del boss ergastolano Salvatore Pillera - oggi sono una persona diversa grazie alla musica e al pubblico. Oggi sono un uomo diverso e canto per essere ogni giorno migliore».

