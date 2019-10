Malore per Salvini a Trieste, controlli in ospedale a Monfalcone

Il leader della Lega Matteo Salvini ha avuto questa mattina un lieve malore, ma è stato subito assistito in ospedale e dimesso poco dopo. Ora le sue condizioni sono buone. Salvini stava per raggiungere Trieste per partecipare ai funerali dei due agenti uccisi quando ha avuto un malore che gli è stato successivamente diagnosticato come una colica all’ospedale di Monfalcone (Gorizia), dove è stato subito portato. Assistito dai sanitari è stato dimesso poco dopo ed è ripartito da Trieste.

Secondo quanto si è appreso, Salvini ha accusato una fase iniziale di calcolosi renale. In ospedale è stato trattenuto per circa un’ora e, dopo averlo sottoposto ad alcuni esami clinici, migliorate le sue condizioni, è stato dimesso. Ora le sue condizioni sono buone - si legge in una nota - e di essere dispiaciuto per non aver potuto partecipare ai funerali dei due agenti uccisi.

"Amici, volevo ringraziarvi di cuore per tutti i messaggi che mi avete inviato e rassicurarvi: questa mattina ho avuto una piccola colica, niente di grave! Sto bene e sono già in viaggio per l’Umbria". Lo scrive su facebook il leader della Lega Matteo Salvini che aggiunge: "Questo inconveniente mi ha però impedito di partecipare a Trieste ai funerali di Pierluigi e Matteo. Ci tenevo e sono molto dispiaciuto: a questi eroi ancora il mio pensiero e la mia preghiera, un abbraccio alle loro famiglie, alla Polizia di Stato e a tutti coloro che indossando una divisa difendono ogni giorno la sicurezza degli italiani a rischio della loro vita. P.s. Vi voglio bene".

