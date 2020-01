Scott Rinascita, l'ex parlamentare Giancarlo Pittelli resta in carcere

Reato riqualificato in concorso esterno e conferma della custodia cautelare in carcere. Questa la decisione del tribunale del Riesame per Giancarlo Pittelli, avvocato ed ex parlamentare arrestato nella maxi inchiesta Scott Rinascita.

Era stato il gip Barbara Saccà ad aggravare l’ipotesi nei confronti dell’indagine contestandogli la più pesante accusa di associazione mafiosa. Ora il Riesame ha confermato l’originaria accusa della Dda di concorso esterno.

Secondo gli investigatori Pittelli, 67 anni, «avrebbe messo sistematicamente a disposizione dei criminali il proprio rilevante patrimonio di conoscenze e di rapporti privilegiati con esponenti di primo piano a livello politico-istituzionale, del mondo imprenditoriale e delle professioni, anche per acquisire informazioni coperte dal segreto d’ufficio e per garantirne lo sviluppo nel settore imprenditoriale».

Boss, politici, imprenditori, professionisti e massoni: tutti i nomi e le foto della maxi retata con 330 arresti Luigi Mancuso Angelo Accorinti Francesco Barba Antonino Barbieri Onofrio Barbieri Filippo Catania Carmelo Salvatore D’Andrea Antonino Delfino Domenico Camillò Domenico Bonavota Domenico Febbraro Francesco Gasparro Francesco Salvatore Fortuna Francesco Cracolici Domenico Franzone Salvatore Furlano Nicola Fusca Michele Galati Giovanni Franzè Giuseppe Barbieri Giuseppe Accorinti Luca Ciconte Luigi Federici Mario De Rito Michele Fiorillo Nicola Bonavota Nicola Barba Orazio De Stefano Pasquale Bonavota Salvatore Bonavota Giorgio Naselli Vincenzo De Filippis, ai domiciliari Filippo Nesci, ai domiciliari Alfredo Lo Bianco, ai domiciliari Nicola Adamo, divieto di dimora Gianluca Callipo L’ex assessore regionale, Luigi Incarnato Giancarlo Pittelli Pietro Giamborino, ai domiciliari Daniele Nazzareno Lagrotteria Domenico Macrì Domenico Pardea Girolamo Giardino Giuseppe Lopreiato Gregorio Niglia Loris Palmisano Luciano Ira Ira Luciano Macrì Luigi Mancuso Nicolino Pantaleone Mazzeo Rosetta Loprietato Salvatore Francesco Mazzotta Sergio Gentile Valerio Navarra Vincenzo Mantella Alex Prestanicola Antonio Prestia Antonio Vacatello Caterina Soriano Domenico Prestia Domenico Salvatore Polito Giuseppe Alessandro Tomaino Giuseppe Soriano Graziella Silipigni Leone Soriano Rosario Antonio Romano Saverio Razionale Vincenzo Lo Gatto Leoluca Lo Bianco Domenico Cugliari Vincenzo Barba Saverio Lacquaniti Paolino Lo Bianco Agostino Papaianni Salvatore Tulosai Francesco Antonio Pardea Emiliano Palamara Antonio La Rosa

Giancarlo Pittelli, detenuto nel carcere di Nuoro, avrebbe favorito il clan Mancuso di Limbadi e il clan Fiarè-Razionale-Gasparro di San Gregorio d’Ippona, centri del Vibonese. In particolare, il penalista ed ex parlamentare avrebbe intrattenuto rapporti ritenuti illeciti con i boss Luigi Mancuso e Saverio Razionale.

