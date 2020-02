Speranza: "Isolato il coronavirus allo Spallanzani, si aprono spazi per le cure"

«Sono qui per esprimere vicinanza e ringraziamento ai medici dello Spallanzani, e proprio oggi abbiamo la notizia che allo Spallanzani è stato isolato il coronavirus. Una notizia molto importante di rilevanza internazionale». Lo annuncia in conferenza stampa il ministro della Salute Roberto Speranza. «Questo risultato - aggiunge - significa avere molte più chance di capire, di studiare, siamo molto orgogliosi che il nostro Paese abbia raggiunto questo obiettivo, le nostre conoscenze saranno messe a disposizione della comunità internazionale».

«Aver isolato il virus tempestivamente pone l’Italia in una posizione di vantaggio perchè diventa un interlocutore incredibile», ha detto il direttore scientifico dell’ospedale Spallanzani Giuseppe Ippolito parlando dell’isolamento del coronavirus da parte del nosocomio.

L’Italia è il primo Paese in Europa ad essere riuscito a isolare il nuovo coronavirus. «E' un passo fondamentale - spiegano i ricercatori - che permetterà di perfezionare i metodi diagnostici esistenti ed allestirne di nuovi». La disponibilità nei laboratori del nuovo agente patogeno, inoltre, «permetterà di studiare il meccanismo della malattia per lo sviluppo di cure e la messa a punto del vaccino. La sequenza parziale del virus isolato nei laboratori dello Spallanzani, denominato 2019-nCoV/Italy-INMI1, è già stata depositata nel database GenBank, ed a breve anche il virus sarà reso disponibile per la comunità scientifica internazionale».

«Fino a pochi giorni fa erano disponibili i dati di sequenza del virus, che avevano pubblicato i cinesi, i quali sicuramente hanno isolato il virus ma senza distribuirlo». Lo ha detto Maria Capobianchi, direttore del laboratorio di virologia dello Spallanzani, parlando dell’isolamento del Coronavirus, realizzato dai ricercatori dello stesso Spallanzani. (AGI)

