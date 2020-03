Coronavirus, quasi 1.600 contagiati in Italia: 34 i decessi, 83 guariti

Sono 1.577 le persone che ad oggi risultano positive al Coronavirus. A queste si aggiungono 34 persone decedute - dunque cinque nell’ultimo giorno - e 83 guariti in tutta Italia. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sono stati dunque 1.694 i contagiati. E’ il bilancio fornito dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.

«Un dato positivo è l’incremento dei guariti di 33 unità». Lo afferma il Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, parlando alla Protezione civile.

«I tamponi sono oltre 20mila, esattamente 21.127».

Sono 639 i ricoverati con sintomi per il coronavirus e 140 quelli in terapia intensiva (di cui 106 in Lombardia), circa il 9% sul totale delle persone positive al virus.

