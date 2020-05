Con la Fase 2 tornano Lotto e Superenalotto, domani la prima estrazione

Dopo oltre un mese di stop tornano Lotto e Superenalotto, le due lotterie più seguite in Italia. La prima estrazione è in programma domani, dopo lo stop dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli arrivato il 21 marzo scorso e che è costato all’Erario un mancato introito per circa 200 milioni di euro.

Il Superenalotto torna con un jackpot da 36,3 milioni di euro. Per il gioco di casa Sisal, come ricorda Agipro News, il 2020 si era aperto con buoni risultati grazie ai 124 milioni raccolti a gennaio e i 122 milioni di febbraio; in poco più di due mesi, poi, c'è stato tempo per un 6 centrato per la prima volta in Liguria, ad Arcola, dove sono andati 67 milioni a fine gennaio.

