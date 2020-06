Zanardi, condizioni stabili ma rinviato il risveglio dal coma: le condizioni restano gravi

Resta ancora in coma farmacologico Alex Zanardi. Il decorso nella gravità clinica delle sue condizioni, procede bene, ma i medici prendono tempo per un eventuale operazione di risveglio, con riduzione o sospensione dei farmaci che lo tengono sedato. E scatta quindi un rinvio su questa decisione, che sembrava potesse essere presa in questi giorni.

"Eventuali riduzioni della sedo-anelgesia, per la valutazione dello stato neurologico, verranno prese in considerazione a partire dalla prossima settimana", recita il bollettino medico dell'ospedale Santa Maria Le Scotte di Siena. Zanardi affronta una settimana definita "importante" dall'equipe dei medici che lo sta seguendo. Alla luce di questo i medici dovranno decidere il momento migliore per il risveglio dal coma farmacologico per il campione, che resta in prognosi riservata. Passaggio importante per valutare le condizioni neurologiche che ancora rimangono "molto gravi".

L'atleta è nel nosocomio senese dopo l'incidente di venerdì 19 giugno a Pienza (Siena). Per la quarta notte consecutiva le condizioni del campione rimangono stabili, un dato incoraggiante che comunque esige cautela. "La prognosi - si legge nel bollettino emesso oggi - rimane riservata". Zanardi, al momento, è "in condizioni di stabilità nei parametri cardio-respiratori e metabolici. Il quadro neurologico resta invariato nella sua gravità", e "il paziente rimane sedato, intubato e ventilato meccanicamente".

Parlando con i giornalisti sull'avvio della riduzione della sedazione di Zanardi, il direttore sanitario del policlinico Le Scotte di Siena, Roberto Gusinu, ha sottolineato che "il quadro era molto serio e in considerazione di questa serietà i clinici hanno fatto le loro valutazioni, e quindi in proiezione si va verso la prossima settimana". Il prossimo bollettino medico sarà emesso domani alle 12.

E sempre nella notte i fan del grande campione hanno lasciato lasciati vari messaggi di affetto e sostegno fuori dai cancelli, all'ingresso dell'ospedale. "Tu sei l'uomo del sorpasso impossibile, tu sei l'uomo del cavatappi, tu sei Zanardi da Castelmaggiore. Forza Alex, gas, gas, gas", si legge sopra alcuni dei messaggi. Ci sono cartelli colorati, lettere, e perfino una maglia verde appesa ad una gruccia dell'evento 'Corri la vita' con la scritta in un cuore "Alex siamo tutti con te, forza eroe". Affetto della gente e fiducia dei medici verso il campione dei 300 all'ora in auto e delle discipline paralimpiche non mancano.

