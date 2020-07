Gianni Mura a lungo vittima di minacce, fan arrestato: in due anni ricevette 60mila euro

È stato vittima per anni di estorsione Gianni Mura, giornalista di Repubblica scomparso il 21 marzo. Lo rivela un’indagine dei carabinieri del Nucleo Investigativo, che ha portato all’arresto di Francesco Gaspari, un 47enne che Mura aveva in passato aiutato economicamente.

Secondo quanto si è appreso si tratta di una persona con disturbi della personalità che per molto tempo ha inviato lettere minatorie al giornalista per avere da lui diverse somme per un totale di oltre 60mila euro. A far scattare l’indagine è stata la moglie del giornalista e anche alcuni colleghi del giornale, che di fatto - dopo la sua morte - hanno gestito la sua posta elettronica.

È stato nella casella che è stato trovato lo scambio di mail tra i due, con le centinaia di messaggi in cui Gaspari minacciava perfino di uccidere la moglie di Mura. Uno dei colleghi del giornale, inoltre, sarebbe stato a sua volta vittima delle stesse minacce e tentativi di estorsione. L’indagine è stata coordinata dalla pm Maria Cristina Ria e la misura cautelare è stata convalidata dalla gip Stefania Donadeo.

