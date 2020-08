Briatore ricoverato a Milano: "Coronavirus? Ho una prostatite". Ma il tampone è positivo

Flavio Briatore è positivo al Coronavirus. L'imprenditore è stato messo in isolamento secondo i protocolli di sicurezza dopo che si è accertata la sua positività al Covid-19. Lo comunica l’ospedale San Raffele di Milano.

Briatore si trova ricoverato da lunedì ma in un'intervista al Corriere della Sera, alla domanda sulla presunta positività al tampone, aveva risposto di non avere ancora il risultato. «Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato». Poco dopo però è arrivato l'esito del test: positivo.

«L'IRCCS Ospedale San Raffaele rende noto che il signor Flavio Briatore si è rivolto all’Ospedale per una specifica

patologia diversa da Covid-19 e che è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del Coronavirus SARS-Cov-2».

È quanto si legge in una nota del San Raffaele in cui si precisa che «il tampone è risultato positivo e di conseguenza al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l’isolamento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati».

«L'Ospedale ribadisce che la modalità di ricovero applicata risponde a tutti i requisiti di sicurezza necessari nel rispetto delle norme anti-contagio», conclude la nota.

