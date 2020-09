Coronavirus, il bollettino dell'11 settembre: continua la risalita dei casi in Italia (+1616) e in Sicilia (+104)

Ancora in risalita i casi di Coronavirus in Italia: sono 1.616 i nuovi positivi oggi, contro i 1.597 di ieri. Aumentano anche i tamponi processati: 98.880 contro i 94.186 di 24 ore fa. Il numero totale dei casi sale a 284.796. È invariato quello dei decessi, 10 oggi come ieri, per un totale di 35.597 vittime dall’inizio della pandemia. I guariti sono 547 (ieri 613) per un totale di 212.432, 547 più di ieri.

Continua la crescita dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: ad oggi, secondo i dati del ministero della Salute, sono 175, undici in più rispetto a giovedì. In crescita anche il numero degli attualmente positivi - 1.059 in un solo giorno, per un totale di 36.767 - dei ricoverati negli altri reparti ospedalieri (complessivamente sono 1.849, 13 più di ieri) e le persone in isolamento domiciliare (1.035 più di ieri per un totale di 34.743). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti quasi 99mila tamponi, circa 4.700 in più rispetto alla giornata di ieri.

Lo stesso trend si conferma anche in Sicilia con 104 nuovi contagi a fronte di un numero comunque elevato di tamponi effettuati (4.212). Tra i nuovi positivi, 11 sono migranti. Il numero totale dei positivi sale quindi a 1706, mentre quello dei deceduti resta fermo a 289. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.

Sale a 129 il totale delle persone ricoverate, 112 delle quali in regime ordinario e a 17 il numero di quelle che necessitano di cure in terapia intensiva, una in meno rispetto a ieri quando si è toccato il massimo del dopo lockdown. Sale a 1.577 il totale dei pazienti in regime di isolamento domiciliare con oltre 129 ricoverati.

Resta fermo a 289 il totale delle vittime dell’epidemia nell’isola. Sul fronte della divisione territoriale ancora la Sicilia occidentale ha il maggior numero di casi con 36 nel palermitano e 31 nel trapanese. C'è poi la provincia di Catania con 12 contagi e quella di Siracusa sempre con 12 (11 sono migranti). Seguono Ragusa e Messina ciascuna con 5 nuovi casi, Enna con 2 e Agrigento con un solo nuovo caso.

