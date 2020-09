Coronavirus, l'Iss: "Epidemia in lento e progressivo peggioramento". Rt sopra l'1 in Calabria e Sicilia

In Italia si osserva un lento e progressivo peggioramento dell’epidemia di Coronavirus - SARS-CoV-2 da otto settimane che si riflette in un maggiore carico sui servizi sanitari. Questo andamento, sebbene rifletta un trend comune a molti paesi europei, in Italia è per ora più contenuto.

Questo non deve portare a sottovalutare il rischio di una rapida ripresa epidemica dovuto ad un eccessivo rilassamento delle misure, con autorizzazione di eventi ed iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici, e dei comportamenti individuali anche legati a momenti di aggregazione estemporanei. Così il monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss per la settimana 14-20 settembre (aggiornato al 22 settembre).

Nel periodo 3-16 settembre 2020, l’Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 0,95, al di sotto di 1 nel suo valore medio per la seconda settimana consecutiva, precisando però che «bisogna interpretare con cautela l’indice di trasmissione nazionale in questo particolare momento dell’epidemia».

«Infatti, Rt calcolato sui casi sintomatici, pur rimanendo l’indicatore più affidabile a livello regionale e confrontabile nel tempo per il monitoraggio della trasmissibilità, potrebbe sottostimare leggermente la reale trasmissione del virus a livello nazionale. Pertanto, l’Rt nazionale deve essere sempre interpretato tenendo anche in considerazione il dato di incidenza».

Nella settimana 14-20 settembre sono stati riportati complessivamente 2.868 focolai attivi in Italia, di cui 832 nuovi, entrambi in aumento per la ottava settimana consecutiva (nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 2397 focolai attivi di cui 698 nuovi).

Sono stati riportati focolai nella quasi totalità delle province (102/107). Nonostante l’alto numero di focolai attivi, il 28,7% dei nuovi casi, avverte il report, non è associato a catene di trasmissione note. La maggior parte dei focolai continua a verificarsi in ambito domiciliare/familiare (76,1% di tutti i focolai attivi), con un lieve aumento dei focolai associati ad attività ricreative (6,3%) e all’ambito lavorativo (5,6%).

«Non è possibile valutare, al momento, l’impatto che l’apertura delle scuole in Italia avrà sull'andamento dell’epidemia. Si ritiene che questo aspetto sarà valutabile a partire dalle prossime 2-3 settimane», sottolinea l'Iss, secondo cui «la riapertura delle scuole rimane uno degli elementi da monitorare attentamente».

«Non è stata accertata, nella settimana in esame - aggiunge - una trasmissione del virus nell’ambito scolastico sebbene siano stati identificati numerosi casi sporadici in concomitanza con la riapertura delle scuole. L'elevata attenzione, a cui hanno contribuito le misure messe in campo (screening, rilevazione della temperatura giornaliera, procedure per la gestione di casi sospetti sintomatici in ambito scolastico) hanno contribuito alla rapida identificazione e diagnosi dei casi. Sono in corso numerose indagini epidemiologiche e sono state attivate procedure di quarantena laddove previsto».

A livello nazionale il tasso di occupazione dei posti letto in area medica è aumentato dal 4% al 5% mentre il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva dal 2% al 3%, con valori superiori al 10% in alcune Regioni/PA. Sebbene non siano ancora presenti segnali di sovraccarico dei servizi sanitari assistenziali, la tendenza osservata potrebbe riflettersi a breve tempo in un maggiore impegno. Si conferma, inoltre, l’importante e crescente impegno dei servizi territoriali (Dipartimenti di Prevenzione) per far sì che i focolai presenti siano prontamente identificati ed indagati.

Dodici le regioni con Rt sopra 1, Abruzzo, Calabria, Campania, F.V. Giulia, Liguria, Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto. Sono dieci Regioni e provincie

autonome che hanno riportato un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente.

INDICE RT DELLE REGIONI

Abruzzo 1.1

Basilicata 0.73

Calabria 1.13

Campania 1.1

Emilia Romagna 0.78

F.V. Giulia 1.11

Lazio 0.85

Liguria 1.31

Lombardia 0.75

Marche 0.99

Molise 1.04

Prov. Aut. Bolzano 1.28

Piemonte 0.96

Prov.Aut. Trento 1.24

Puglia 1.06

Sardegna 0.77

Sicilia 1.2

Toscana 0.93

Umbria 1.06

Valle d’Aosta 0.59

Veneto 1.01

