Dpcm, Conte su Natale e Capodanno: "Escludo veglioni e abbracci"

"Non sto pensando a un Natale con veglioni e abbracci, dobbiamo sempre rispettare le regole", se ci arriviamo "con un po' di serenità" anche la ripresa dei consumi ne gioverà. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte.

"C'è stato ampio confronto con le Regioni, questo sistema è stato elaborato e approvato con i rappresentanti delle stesse. C'è una cabina di regia dove ci sono rappresentanti delle Regioni, che non sono un alter ego ma sono parte integrante di questo sistema. È improprio dire confronto con le Regioni, sono parte integrante. Confronto solo con comunità scientifica e cittadini", aggiunge Conte.

"Non è possibile negoziare e contrattare sulla salute dei cittadini, non lo faranno i presidenti delle Regioni nè il ministro della Salute. Il contraddittorio ci sarà, le decisioni verranno prese dal ministro sentito il presidente della Regione ma non verrà negoziato", ha aggiunto.

© Riproduzione riservata