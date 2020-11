Il premier Conte presenta il nuovo Dpcm: Sicilia nell'area arancione, la Calabria nella rossa

In diretta da Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte presenta il nuovo Dpcm con le misure restrittive mirate a contenere i contagi da Coronavirus.

Il provvedimento, firmato ieri, entrerà però in vigore a partire da venerdì 6 novembre: resta infatti ancora da sciogliere il nodo sulla suddivisione in zone dell'Italia. Ci saranno infatti tre diverse categorie, a seconda della situazione contagi, ciascuna delle quali avrà limitazioni mirate.

Le regioni in zona gialla non avranno ulteriori restrizioni oltre a quelle di valore nazionale; maggiori limitazioni invece per i territori in zona arancione e praticamente un "lockdown soft" simile a quello di marzo-aprile per le regioni in zona rossa che presentano le maggiori criticità.

Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta sono state individuate come zone rosse. Sicilia e Puglia rientrano nell'area arancione. Nell'area gialla, con criticità moderata, ci sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Sardegna, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Toscana, Province autonome di Trento e Bolzano. In queste zone sarà vietato circolare dalle 22 alle 5.

