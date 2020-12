Vaccino Pfizer disponibile a fine gennaio, somministrazione di massa in spazi aperti

Il vaccino anti-Covid dell’azienda Pfizer arriverà «tra il 23 e il 26 gennaio» e le dosi «andranno ai 300 punti individuati, che sono direttamente gli ospedali». È quanto riferito - come si apprende da fonti di maggioranza - dal ministro della Salute, Roberto Speranza, ai Capigruppo nella riunione a Palazzo Chigi sul contrasto al Coronavirus.

Le vaccinazioni di massa contro il Covid avverranno utilizzando grandi spazi pubblichi, palestre, spazi aperti e fiere. È quanto ha illustrato il ministro della Salute Roberto Speranza nella riunione con i capigruppo della maggioranza. La distribuzione del vaccino, hanno reso noto fonti di maggioranza, sarà interamente statale: la gestione sarà centralizzata e il vaccino sarà distribuito secondo decisioni mediche e scientifiche.

L'obiettivo di Speranza è «non far coincidere la terza ondata eventuale con la campagna vaccinale». Secondo fonti di maggioranza, Speranza avrebbe espresso l’importanza strategica, anche per questo, di flettere la curva epidemiologica. L’obiettivo è quello di non partire con l'obbligo nella campagna vaccinale contro il Covid ma con la persuasione e l’informazione per raggiungere l’immunità di gregge con 40 mln di italiani.

