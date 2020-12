Google down, si blocca la didattica a distanza in Italia

Il malfunzionamento sta interessando i servizi di Google su scala globale ha mandato in tilt anche la didattica a distanza che in Italia è basata proprio sulle piattaforme Gmail. Il problema si è presentato dopo le 12.45, rendendo impossibile la prosecuzione delle lezioni online.

Il sito downdetector.com mostra decine di migliaia di segnalazioni per il browser, la posta di Gmail, la videochat di Google Meet e Google Classroom, nonché Google Drive e YouTube. Molte sono le segnalazioni provenienti dall’Europa, anche per via del fuso orario, ma non mancano quelle in Usa e in Asia. Diversi anche i messaggi lasciati dagli utenti su Twitter con hashtag #googledown.

