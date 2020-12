Il Nord sotto la neve, a Milano alberi caduti e auto fuori strada

Nevica su Milano e su gran parte della Lombardia. Il capoluogo lombardo, questa mattina, si è svegliato sotto una coltre bianca spessa circa 10 centimetri. I fiocchi continuano a scendere ma, secondo le previsioni, la precipitazione dovrebbe interrompersi entro la fine della mattinata o al più tardi al pomeriggio. Molte le chiamate ai vigili del fuoco, intervenuti per diversi alberi caduti e per qualche auto finita fuori strada.

Il Piemonte si risveglia sotto la neve

Risveglio sotto la neve per il Piemonte questa mattina, Torino compresa. La perturbazione di origine polare marittima in ingresso sul Mediterraneo occidentale, secondo il bollettino dell’Arpa, sta attualmente interessando la regione con nevicate diffuse, più intense sui settori orientali ed in particolare sull'alessandrino. Nelle ultime 12 ore i nivometri della rete di monitoraggio di Arpa Piemonte hanno misurato tra i 12 cm ed i 16 cm sull'alessandrino, con punte di 30 cm sull'Appennino al confine con il savonese, 13 cm a Priero nel cuneese, 7 cm sulle pianure del vercellese e 3-4 cm sulle pianure del torinese e circa 10 cm a Cuneo città.

Fiocchi di neve anche in Liguria

Il vento freddo da Nord accompagna la perturbazione che stanotte ha portato in Liguria anche la neve: fiocchi non solo nell’entroterra, ma anche sulla costa: è soprattutto il Savonese a risvegliarsi imbiancato. L’allerta, diramata ieri da Arpal, è in vigore - salvo proroghe - fino alle 12 di oggi. Intanto la neve è caduta su Savona, Vado Ligure, Varigotti, Celle, Finale, Pietra Ligure, Spotorno, ma anche nell’area genovese, a Voltri ad esempio, e Bolzaneto. Non solo spettacolo inusuale vedere la neve sul mare, ma anche disagi alla mobilità: nevica infatti sulle alcune delle principali autostrade della regione, come la A26, la A7, la A10 e la A6, dove si registrano alcune code. In accordo con la polizia stradale, per agevolare le operazioni dei mezzi antineve, vige il divieto temporaneo con massa complessiva oltre le 7,5 tonnellate in A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il Bivio per la A10 Genova-Savona e la Diramazione Predosa-Bettole; A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Busalla verso Genova e tra il bivio per la A12 e Serravalle Scrivia verso Milano e regolazione traffico per tutti i veicoli tra la Diramazione Predosa-Bettole e Serravalle verso Genova; A10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e Savona verso Ventimiglia, e tra Savona e Celle Ligure verso Genova. Sempre in A10 secondo quanto riporta il sito autostrade.it, a Pegli e Prà divieto temporaneo di accesso per tutti i veicoli; idem in A7 per Busalla, Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Attenzione massima a possibili fenomeni di gelicidio. Su Genova e il resto della regione al momento pioggia e vento forte.

Innevate le autostrade in Trentino Alto Adige

Da diverse ore nevica copiosamente su tutto il Trentino Alto Adige. Le corsie dell’autostrada "A22 del Brennero" sono innevate da Trento fino al confine di Stato del Brennero. Non vengono segnalati disagi, scarso il traffico. Netto calo delle temperature sia a fondovalle che sulle montagne. Questa mattina alla stazione di rilevamento posta ai 3.399 metri nei pressi della vetta di Cima Libera la colonnina di mercurio è scesa a -17 gradi. Ai 3.105 metri del Pizzo Lungo sopra l’abitato di Predoi in Valle Aurina la temperatura registrata è di -16 gradi. A Solda e al passo del Tonale la temperatura è di -11 gradi, a San Valentino alla Muta di -10. Bolzano e Trento si sono risvegliate sotto la neve e con una temperatura di -2 gradi.

