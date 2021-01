Nuovo Dpcm: zona gialla "rinforzata" e week-end arancioni. Massimo due persone verso altre case

Il nuovo Dpcm è in dirittura d'arrivo: il Consiglio dei Ministri si è riunito in serata per le nuove misure anti-Covid che entreranno in vigore dopo il 6 gennaio, e fino al 15. Il Cdm lavora alla bozza del decreto con le nuove limitazioni allo spostamento delle persone. Una zona gialla "rafforzata" nei giorni feriali - con il divieto di spostamento tra le regioni e la conferma della regola che prevede la possibilità di spostarsi verso un'altra abitazione nella regione per massimo due persone - e una zona arancione nel fine settimana.

Divieto di spostamento tra regioni

"Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma".

Nuove soglie RT

Il nuovo decreto prevede anche l'abbassamento della soglia dell'Rt che fa scattare il posizionamento nelle diverse fasce e che sarà in vigore da lunedì 11: con Rt ad 1 si andrà in zona arancione e con l'Rt a 1,25 in zona rossa.

I ministri Pd chiedono di non riaprire le scuole

Discussione aperta all’interno del governo sulla data della ripartenza della scuola. I ministri del Pd, secondo quanto apprende l’AGI, avrebbero portato avanti in Cdm la tesi che occorre prendersi ancora qualche giorno ed evitare quindi di riaprire il 7 gennaio. Per i ministri dem si potrebbe ripartire il 15, non prima. Il 'refrain' è quello di aspettare i dati epidemiologici. Una posizione politica in contrasto con quella di Italia viva. Le ministre di Iv nella riunione del Cdm avrebbero sottolineato che in questo modo si certifica il fallimento del percorso del governo sulla scuola, parlando - secondo quanto si apprende - di caos inaccettabile. Il Movimento 5 stelle è, con la ministra Azzolina, per rispettare la data del 7. Intanto le regioni stanno andando in ordine sparso ma non c'è stata alcuna riunione oggi tra l’esecutivo e i governatori.

© Riproduzione riservata