Camera approva impeachment Trump per assalto Congresso

Con una procedura lampo di un solo giorno, la Camera Usa ha approvato la mozione di impeachment contro Donald Trump per incitamento all’insurrezione: per aver incoraggiato i suoi fan ad assaltare il Congresso e impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden. La votazione è ancora in corso ma è già stato raggiunto il quorum della maggioranza semplice dei 217 voti. Finora solo nove repubblicani a favore. Trump diventa così il primo presidente della storia a finire in stato d’accusa due volte, dopo quella per l’Ucrainagate. L'impeachment a Trump passa con 232 voti a 197. Hanno votato a favore 10 repubblicani.

