Adescava minori su TikTok, vietato l'uso dei social a ex insegnante

Il Tribunale di prevenzione di Milano, su proposta del questore, ha disposto la sorveglianza speciale a un pedofilo milanese di 57 anni, autore di numerosi episodi di adescamento e violenza sessuale (di recente anche sui social) ai danni di ragazzine di età compresa tra i 6 e i 14 anni, nonchè di detenzione di materiale pedopornografico.

Sono state adottate nei suoi confronti le prescrizioni di mantenersi ad almeno 500 metri dai luoghi abitualmente frequentati da minorenni quali asili, scuole, parchi giochi ed impianti sportivi e di non comunicare con persone minorenni con nessun mezzo, inclusi i social network. L'uomo - attualmente detenuto e in passato bagnino e insegnante di educazione fisica - ha adescato almeno 41 ragazzine in diverse province d’Italia, tra cui Milano, Gorizia, Viareggio, Firenze, Pistoia, Carrara e La Spezia.

Con l'avvento dei social network, sottolineano gli investigatori, ha affinato le sue tecniche di adescamento, scovando le giovani vittime attraverso Facebook, Instagram e più recentemente con TikTok. Infine, per arginare ulteriormente il rischio di recidiva, è stata applicata la cosiddetta ingiunzione trattamentale, che consiste nell'offrire all'uomo la possibilità - da lui accettata - di sottoporsi a un programma di recupero.

