«No al Green Pass alla francese ora che i contagi sono ancora bassi, è da valutare in prospettiva per i grandi eventi se le ospedalizzazioni aumenteranno». Lo ha affermato Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, intervenuto alla trasmissione «L'Italia s'è desta» su Radio Cusano Campus. Secondo Sileri è «giusto usare il Green Pass per stadi e discoteche, per i ristoranti direi di no a meno che non si arrivi a 30mila casi al giorno».

© Riproduzione riservata