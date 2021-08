Chi è Ciro di Maio, il conduttore tv arrestato per aver ordinato dall'Olanda un litro di "droga dello stupro"

Deve restare in carcere Ciro Di Maio, il conduttore tv e attore arrestato ieri dalla Squadra mobile milanese per acquisto e detenzione ai fini di spaccio di un litro di Gbl, la cosiddetta “droga dello stupro”, sostanza simile alla più potente Ghb. È l’istanza formulata dal pm di Milano, Leonardo Lesti, che ha chiesto per il 46enne la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare. Domani l'interrogatorio davanti al gip Sara Cipolla, che poi dovrà decidere.

Di Maio era già stato arrestato in flagranza lo scorso dicembre quando aveva ordinato 4 litri di Gbl arrivati a casa sua dalla Cina. Era poi stato scarcerato e per quest’altra accusa di detenzione ai fini di spaccio per lui il processo dovrebbe iniziare ad ottobre.

La droga sintetica arrivata ieri con un corriere nell’abitazione dell’uomo in zona Loreto, dopo essere partita dall’Olanda, aveva come destinatario finale della spedizione Mia Maio, uno pseudonimo del conduttore.

Nel suo sito personale si legge che Di Maio dal 2009 è il volto del canale Marcopolo per il quale cura e conduce il programma televisivo di successo “Diario di viaggio” girato in 30 paesi diversi in 5 continenti.

L’arresto si inserisce nell’ambito di accertamenti in una più ampia indagine della Squadra mobile, partita mesi fa e già nel periodo del lockdown, sulla diffusione in feste private delle droghe, tra cui anche il Gbl, ossia il gamma-butirrolattone (liquido incolore che ha effetti simili ai barbiturici e può essere miscelato in acqua o altre bevande).

La Polaria ha individuato un pacco sospetto all’aeroporto di Fiumicino e gli investigatori hanno seguito la consegna fino a casa del conduttore. Inizialmente il 46enne avrebbe detto di non c'entrare nulla con quella spedizione e di non aver ordinato quel pacco ma poi ha detto di essere «dipendente» da quella sostanza «da molto tempo».

Pare che nella casa di Ciro Di Maio sia stata trovata altra quantità della stessa sostanza. Da un litro di Gbl si ottengono circa 1400 dosi. La droga, che in Olanda viene venduta legalmente, era stata spedita, assieme ai flaconcini per le dosi, nell’abitazione del conduttore, ma l’indirizzo del destinatario, a quanto si è appreso, conteneva generalità diverse.

Il 46enne, nato a Napoli, è stato inviato per vari programmi tv e ha realizzato e condotto diversi prodotti televisivi: dai reportage e programmi rotocalchi in studio di cucina, moda, design, arte e fotografia. Inoltre, partecipazioni come attore in fiction e film tv come “Le tre rose di Eva 3”, “Un Medico In Famiglia 9”, “Un posto al sole”, “Padri e figli”, esordendo con Raffaella Carrà nel 1988 in “Carramba che fortuna”.

