Covid, Bianchi: "Mascherine in classe? Daremo indicazioni"

«L'indicazione che ho dato per quanto riguarda la possibilità di togliere la mascherina in una classe in cui anche tutti i ragazzi sono vaccinati in realtà è già scritta nel decreto legge del 6 agosto. Quindi è da quella data che stiamo lavorando su questo.

Nel decreto c'è scritto che daremo una indicazione precisa e per questo stiamo lavorando con il Garante per salvaguardare la privacy e qualsiasi rischio di discriminazione». Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ai microfoni di «Tutti in classe» su Rai Radio 1. «E' un modo - ha aggiunto - per dare un segnale forte che si torna tutti insieme alla normalità».

© Riproduzione riservata