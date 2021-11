Coronavirus, lockdown per vaccinati in Slovacchia. La Germania passa al... 2G

La Slovacchia imporrà «un lockdown per i non vaccinati» contro il coronavirus. Lo ha annunciato il primo ministro Eduard Heger in una conferenza stampa trasmessa in diretta tv, riporta il Guardian. Con la nuova stretta, in vigore da lunedì per 3 settimane, solo le persone vaccinate o che hanno avuto il Covid negli ultimi sei mesi potranno entrare in ristoranti, centri commerciali, negozi con beni non essenziali, attività sportive ed eventi pubblici. E scatta anche l'obbligo di testare le persone non vaccinate sul lavoro in tutte le regioni più colpite dall’epidemia.

Scatterà in tutta la Germania la regola del '2G', l’equivalente di un green pass rafforzato: a quanto anticipato dal Tagesspiegel, un accordo in questo senso è stato raggiunto al vertice tra il governo tedesco e governatori dei Laender presieduto da Angela Merkel. Come riferisce il giornale, la regola '2G' - che permette l’accesso ai luoghi pubblico solo a chi è vaccinato o guarito dal Covid - verrà applicata a prescindere dai tassi di ospedalizzazione e le incidenze di contagio in tutti i Laender tedeschi. In questo modo i non vaccinati non potranno più entrare per esempio al ristorante, ai concerti, o allo stadio. Il tampone negativo non basta più.

A causa del drammatico andamento della pandemia covid in Alta Austria e nel Land Salisburgo lunedì scatta un lockdown generale per tutta la popolazione e non solo per i non vaccinati. L’incidenza settimanale su 100 mila abitanti nel Salisburghese oggi è di 1672 e in Alta Austria di 1557. «Non abbiamo più grandi margini di manovra», ha detto il governatore dell’Alta Austria Thomas Stelzer. Il lockdown - ha detto - durerà «alcune settimane» e si è reso necessario per permettere la operatività degli ospedali. A questo punto non è più escluso neanche un lockdown generale nazionale, con un’incidenza di 971.

