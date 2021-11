Covid, Moderna svilupperà una dose di richiamo specifico per la variante Omicron

La casa farmaceutica statunitense Moderna vuole sviluppare una dose di richiamo specifico per la variante sudafricana del Covid-19 cosiddetta Omicron, che l’Oms ha definito «preoccupante». Lo ha annunciato la stessa casa farmaceutica in una nota, spiegando che una delle tre "unità strategiche" aziendali lavorerà all’obiettivo. «Le mutazioni nella variante Omicron sono preoccupanti e da diversi giorni ci stiamo muovendo il più velocemente possibile per attuare la nostra strategia per affrontare questa variante», ha dichiarato Stephane Bance, ceo di Moderna.

