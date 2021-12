Oltre 300 casi di Omicron in Europa, l'Italia resta a quota 11. L'Oms: "Dà sintomi lievi"

Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 63 casi di positività dalla variante Omicron in Ue. E’ quanto riporta il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) aggiornando il computo dei contagi dalla nuova variante.

In totale sono 337 i casi confermati nell’Unione. Sono invece 21 i Paesi membri in cui Omicron è presente con Estonia e Liechtenstein che entrano nell’elenco. Il Paese con il maggior numero di casi (83) è la Danimarca, seguita da Olanda (36) e Portogallo (32). L’Italia, secondo l’Ecdc, resta ferma a quota 11. Secondo il Centro fuori dall’Ue i casi di Omicron nel mondo ammontano a 1121

«I dati su Omicron che emergono dal Sudafrica suggeriscono un aumento del rischio di reinfezione, ma sono necessari più dati per trarre conclusioni più solide». Lo ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Ghebreyesus in un briefing sul Covid da Ginevra, aggiungendo: "Ci sono anche alcune prove che Omicron provochi una malattia più lieve rispetto a Delta, ma ancora una volta è ancora troppo presto per una valutazione definitiva».

