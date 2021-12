Forte scossa di terremoto oggi in Lombardia: avvertita a Milano. Epicentro a Bonate Sotto (Bergamo). Evacuate molte scuole

Una forte scossa di terremoto è stata sentita a Milano. Il sisma, di magnitudo 4.4, è stato avvertito alle ore 11.34 in tutta la Lombardia e ha avuto l’epicentro, secondo i primi rilevamenti dell’INGV, a due chilometri da Bonate Sotto, a 7 km circa da Bergamo, con ipocentro a una profondità di circa 26 km.

Seconda scossa di assestamento

Una seconda scossa di terremoto, meno forte della prima, si è registrata stamattina nella Bergamasca: stavolta l’epicentro è stato localizzato a Osio Sotto, alle 11,57, a 24,9 chilometri di profondità, stando ai dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa di assestamento è stata di magnitudo 2.2, dunque la metà di quella precedente con epicentro a Bonate Sotto: è stata percepita, ma con meno intensità della prima,. I due paesi distano una decina di chilometri. Non risultano danni né feriti nemmeno per questa seconda scossa. Tante le chiamate a vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Numerose le testimonianze su twitter: «Sembrava di stare sulle montagne russe». «E' volato il mouse del pc» «Mai sentita una cosa simile a Milano»; «E' tremato tutto»

Paura e allarme anche a Bergamo: il sisma è stato avvertito distintamente in città e in tutta provincia. Tante le chiamate ai Vigili del fuoco e alle forze dell’ordine ma per ora non si segnalano danni.

La scossa di terremoto non avrebbe provocato particolari danni a Milano, almeno secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco e dalla Polizia locale di Milano. In provincia si attende l’esito di una serie di comunicazioni, dato che la scossa sarebbe stata avvertita in modo più forte nel Vimercatese. Sono però in corso una serie di accertamenti ulteriori.

Il terremoto è stato avvertito distintamente anche in tutta la provincia di Pavia, come in tutta la Lombardia. Così come a Milano, anche a Pavia e nel resto del territorio i palazzi e le case hanno tremato e alcune persone sono scese in strada. Il centralino dei vigili del fuoco è stato subito tempestato di telefonate: sono in corso accertamenti.

Scossa a Bergamo: evacuate numerose scuole in Lombardia

A seguito della scossa di terremoto delle 11,34 di questa mattina numerosi istituti scolastici di vari ordini e gradi sono stati evacuati a Milano così come un po' in tutta la provincia di Bergamo, per motivi prettamente precauzionali. Non è stata invece evacuata - a quanto si apprende dal sindaco Carlo Previtali - la scuola media di Bonate Sotto, epicentro della scossa, mentre le elementari oggi svolgono le lezioni con la didattica a distanza. Studenti e insegnanti sono invece usciti dalle classi in diverse scuole di Bergamo e della provincia.

Como - Varie scuole della provincia di Como sono state evacuate dopo la scossa di terremoto di questa mattina. Non sono segnalati danni, ma molte scuola, specialmente istituti superiori, hanno preferito far uscire e rimandare a casa gli studenti, sia nel capoluogo sia ad Erba e a Cantù. La scossa è stata avvertita in tutta la provincia, distintamente.

Lecco - Una scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il territorio Lecchese, decine le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco di Lecco e dei vari distaccamenti, ma non si registrano danni. Gli studenti delle scuole di Lecco sono stati fatti uscire dagli istituti in via precauzionale come previsto dal protocollo di sicurezza. La preoccupazione maggiore è stata per le famiglie che risiedono ai piani alti dei condomini, mentre a Merate (Lecco) è stato evacuato l’auditorium comunale e a Olgiate Molgora (Lecco) danni a una vecchia cascina, disabitata, in ristrutturazione.

Fontana: la scossa sentita in tutta la Lombardia

«Sono in contatto con la Protezione Civile, al momento non abbiamo segnalazioni di danni a persone o cose». Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Attilio Fontana dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4,4 «sentita in tutta la Lombardia». L’epicentro, aggiunge Fontana «è stato vicino a Bonate Sotto» in provincia di Bergamo.

Il sindaco di Bonate Sotto: "Qui nessun danno"

«Non risultano danni né per fortuna persone ferite, però stiamo ancora effettuando tutte le verifiche del caso». E’ il commento rilasciato da Carlo Previtali, sindaco di Bonate Sotto, il paese epicentro del terremoto di questa mattina, percepito in tutta la Lombardia. "Ero in ufficio in municipio quando tutto ha iniziato a tremare - spiega il primo cittadino - ma non pensavo che l’epicentro fosse qui. Tant'è vero che poco dopo sono uscito per andare a un incontro e la piazza e il centro erano tranquilli: nessuna situazione di panico né allarme particolare». «Mi sono anche detto: per fortuna che l’epicentro non è qui, altrimenti dovrei attivare tutta la procedura prevista in questi casi. Invece, per fortuna, anche se alla fine l’epicentro è stato proprio qui, non dobbiamo attivare nulla perché non risulta alcun danno», ha aggiunto il sindaco. «E' stata una scossa forte ma, ripeto, non risultano al momento danni», ha concluso.

© Riproduzione riservata