L'ambasciatore ucraino legge sms soldato russo: "Mamma qui è così difficile, stiamo bombardando tutti"

L’ambasciatore ucraino all’Onu, Sergiy Kyslytsya, durante la riunione speciale di emergenza dell’Assemblea Generale, ha letto quelli che ha spiegato essere i messaggi dallo smartphone di un soldato russo morto in guerra. "Mamma, è così difficile, siamo in Ucraina, qui infuria una vera guerra. Stiamo bombardando tutte le città… anche prendendo di mira i civili” recita uno dei messaggi del soldato prima di essere ucciso, letti dall’ambasciatore. Nel suo intervento, l'ambasciatore di Kiev ha poi sottolineato: «Se l’Ucraina non sopravvive, la pace internazionale non sopravvive. Se l’Ucraina non sopravvive, l’Onu non sopravvive. Non fatevi illusioni». Quindi, ha ribadito che ora è il momento di agire, di aiutare l'Ucraina che sta pagando il prezzo più alto per la libertà e la sicurezza per se stessa e per il mondo.

Ukraine's Ambassador to the UN read out text messages between a Russian soldier and his mother moments before he was killed. He read them in Russian.

"Mama, I'm in Ukraine. There is a real war raging here. I'm afraid. We are bombing all of the cities...even targeting civilians." pic.twitter.com/mLmLVLpjCO

