Oggi i negoziati Mosca-Kiev. Zelensky ai soldati russi: "Deponete le armi". Farnesina: gli italiani lascino la Russia

Quinto giorno di Guerra in Ucraina dove prosegue l'invasione russa. Nuove esplosioni si sono udite a Kiev e a Kharkiv poco dopo le 3 del mattino, dopo alcune ore di calma apparente. Lo afferma sul suo canale Telegram il servizio statale per le comunicazioni, secondo quanto riferito dalla Ukrainska Pravda.

La Bielorussia sarebbe sul punto di unirsi alle truppe russe nella guerra in atto in Ucraina: lo riporta il Kyiv independent citando non meglio precisate "fonti" e aggiungendo che l'entrata in guerra della Bielorussia potrebbe avvenire "nel giro di ore". La decisione sarebbe stata presa e il primo aereo da trasporto Ilyushin Il-76 potrebbe decollare alle 5 del mattino ora locale trasportando paracadutisti. Nelle scorse ore in Bielorussia è passato un referendum costituzionale che consentirebbe alla Russia di installare armi nucleari sul suo territorio, escludendo però ogni "aggressione militare dal territorio" della Bielorussia.

La cronaca della giornata

10:21 - Zelensky ai soldati russi, "Deponete le armi" - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha invitato i soldati russi che hanno invaso il Paese a «deporre le armi» in un video diffuso poco prima dell’inizio dei negoziati con Mosca durante i quali Kiev chiederà il ritiro delle forze russe. «Deponi le armi, esci di qui, non credere ai tuoi comandanti, non credere ai tuoi propagandisti. Salvati solo la vita», ha detto Zelensky in russo.

9:42 - Il rublo crolla al minimo storico: -30% - Il rublo crolla al minimo storico. Le quotazioni della valuta russa cedono il 30% nel mercato ufficiale di Mosca, dopo che la Banca centrale ha ritardato di tre ore le contrattazioni. Attualmente per un dollaro servono 106 rubli.

9:07 - Farnesina raccomanda agli italiani di lasciare la Russia - La Farnesina «raccomanda fortemente ai connazionali presenti in Russia a titolo temporaneo (turisti, studenti, persone in viaggio d’affari e simili) di organizzarsi tempestivamente per rientrare in Italia». E’ quanto si legge sul sito Viaggiare sicuri del ministero degli Esteri.

9:01 - Anonymous, attaccata ferrovia Bielorussa, servizi fuori uso - Anonymous ha rivendicato con un tweet un attacco hacker contro le ferrovie bielorusse affermando che "tutti i servizi sono fuori uso» e resteranno «disattivati finché le forze russe non lasceranno il territorio della Bielorussia».

08:32 Kiev usa civili come "scudi umani" - L’esercito russo accusa le autorità ucraine di utilizzare la popolazione civile di Kiev come «scudo umano».

08:29 Colloqui previsti entro due ore - La delegazione ucraina è attesa a Gomel, in Bielorussia, per l’avvio dei colloqui con Mosca tra un’ora e mezza o due ore. Lo annuncia il capo negoziatore russo citato dall’agenzia Tass.

08:27 La Russia rivendica la "supremazia aerea" in tutta l’Ucraina. E’ quanto riferisce l'esercito.

08:25 La popolazione di Kiev «può lasciare liberamente la città": lo ha annunciato l’esercito russo.

07:47 La Russia ha «rallentato il ritmo dell’offensiva». Lo afferma l’esercito ucraino.

07:44 Sirene d'allarme in diverse città, anche a Luhansk - All’alba del quinto giorno dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, e in attesa dell’incontro tra le delegazioni ucraina e russa, le sirene d’allarme sono suonate in diverse città del Paese. Lo riferisce la Bbc online. Sirene antiaeree sono state udite anche nella regione di Lugansk e Zhytomyr.

07:43 Prezzi delle materie prime alle stelle - Nuovo balzo, sui mercati mondiali, dei prezzi delle materie prime alimentari a seguito delle sanzioni alla Russia per l’invasione in Ucraina. Entrambi i paesi sono infatti grandi produttori di grano le cui quotazioni sui mercati internazionali salgono dell’8,7%%. Avanzano anche il mais (+5%) e la soia (+3.9%).

07:33 Bielorussia, tutto pronto per inizio colloqui Russia-Ucraina- «In Bielorussia tutto è pronto per ospitare i negoziati Russia-Ucraina. In attesa dell’arrivo delle delegazioni». Lo ha twittatto poco fa il ministero degli Esteri bielorusso accompagnando l’annuncio dei negoziati tra Kiev e Mosca con una foto della sede a Gomel, al confine tra Ucraina e Bielorussia, nell’area del fiume Pripyat.

07:12 Avvio contrattazioni rublo con tre ore di ritardo - La Borsa di Mosca inizierà le contrattazioni del mercato monetario con tre di ritardo. Lo ha deciso, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, la Banca Centrale Russa che sta valutando se aprire gli altri mercati più tardi. Se la decisione di aprire sarà presa, sarà alle 15 di Mosca. Gli spread sul rublo sono aumentati di otto volte, con i market maker da Sydney a Hong Kong che si tirano indietro. La valuta è stata indicata in calo del 28% nel trading offshore mentre le sanzioni imposte alla Russia e alla sua banca centrale aumentano la la preoccupazione per gli effetti a catena.

07:07 La banca centrale della Russia ha dato indicazione ai broker di non soddisfare temporaneamente gli ordini di vendita di titoli da parte di stranieri a partire da oggi. Lo riporta l’agenzia Bloomberg.

06:30 Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sentirà telefonicamente gli alleati, oggi lunedì, per coordinare una risposta nella crisi ucraina. Lo fa sapere la Casa Bianca.

06:00 Esplosioni a Kiev e Kharkiv - Nuove esplosioni si sono udite a Kiev e a Kharkiv poco dopo le 3 del mattino, dopo alcune ore di calma apparente. Lo afferma sul suo canale Telegram il servizio statale per le comunicazioni, secondo quanto riferito dalla Ukrainska Pravda. Secondo le stesse fonti un missile russo ha colpito un edificio residenziale nel centro di Chernihiv. L’edificio è in fiamme ma ancora non si sa se e quante persone siano rimaste coinvolte.

Sull'orlo della crisi nucleare mondiale, Kiev e Mosca decidono di trattare. Mentre l'Ucraina resta assediata dalle forze nemiche, con la capitale sotto le bombe e la battaglia che infuria a Kharkiv, la porta dell'est, Vladimir Putin mette in stato d'allerta il sistema difensivo atomico della Russia, spingendo le delegazioni a incontrarsi lunedì sulle sponde del fiume Pripyat, alle porte della Bielorussia. Un terreno di confine preteso dal governo di Volodymyr Zelensky per motivi politici e di sicurezza, dopo che Alexander Lukashenko aveva permesso l'invasione anche dal suo territorio. La drammatica accelerazione di Mosca, con l'evocazione dello spettro nucleare, segna una nuova fase nella strategia del conflitto, con un fronte allargato come mai prima d'ora. Riuniti i vertici militari, il presidente russo ha scandito l'annuncio che rischia di far ripiombare il mondo nell'incubo della guerra atomica. "Ordino al ministro della Difesa e al capo di stato maggiore di mettere in allerta speciale le forze di deterrenza dell'esercito russo, in risposta alle dichiarazioni aggressive dell'Occidente", ha disposto Putin. Parole che d'un colpo esasperano la dimensione della crisi. Per il Pentagono, si tratta di "un'escalation" che rischia di sfociare in un errore di calcolo e può rendere "le cose molto più pericolose". Ma gli Stati Uniti hanno "fiducia nel fatto che possono difendersi e difendere gli alleati". Sulla reale entità della minaccia, la Difesa americana non si sbilancia, mentre Berlino parla di una mossa dettata dalla frustrazione per la frenata dell'offensiva. Anche il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha condannato la "retorica aggressiva", mentre il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha convocato una nuova riunione d'urgenza lunedì. Le trattative per un cessate il fuoco si annunciano quindi in salita ma quanto mai urgenti. Un colloquio "senza precondizioni", ha assicurato Zelensky, che non nasconde le difficoltà. "Non credo molto all'esito di questo incontro, ma proviamoci", ha avvertito il presidente diventato il simbolo della resistenza ucraina, che da Minsk ha incassato la promessa di una tregua nella zona dei colloqui. L'ok di Kiev ai negoziati è giunto sul filo del gong dell'ultimatum dato da Mosca, mentre il suo ministro degli Esteri Dmytro Kuleba ha giudicato l'allerta nucleare come un modo per "mettere pressioni".

