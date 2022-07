Sparò al vicino di casa e lo uccise, scarcerata Silvana Erzembergher: incapace di intendere e volere

Silvana Erzembergher, la pensionata di 71 anni, di Treviglio che il 28 aprile uccise con 4 colpi di pistola il vicino di casa Luigi Casati , 61 anni, e ferito gravemente la moglie Monica Leoni, 57 anni, a breve lascerà il carcere: una consulenza psichiatrica del pm titolare dell’indagine, Guido Schininà, ha infatti riconosciuto l’anziana incapace di intendere e volere al momento del delitto.

Lo stesso pm ha quindi chiesto al gip la scarcerazione della settantunenne: il giudice ne ha disposto il ricovero in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) a Castiglione delle Stiviere (Mantova). La conclusione del perito della Procura, il professor Giacomo Filippini, è la stessa della relazione del consulente della difesa, professor Massimo Biza. Tra 6 mesi lo stato mentale della donna, ritenuta come socialmente pericolosa, sarà rivalutato.

