Anziana spara e uccide vicino: attimi dopo virale il video dell'omicidio

Silvana Erzembergher passeggia avanti e indietro, la pistola nella mano destra, si ferma a distanza di qualche metro a guardare cos'ha fatto: per terra, sul pavè condominiale, ci sono Luigi Casati in posizione prona e la moglie Monica Leoni, ferita, che accarezza la schiena del marito con una mano e con l’altra stringe il loro cagnolino. Due minuti di filmato che sta girando su whatsapp, «inoltrato molte volte» in poche ore, che raccontano quello che accade alle otto del mattino a Treviglio (Bergamo), dopo che "Gigi", pensionato di 62 anni, è stato ucciso a colpi di pistola dalla vicina di casa con la quale le liti erano molto frequenti.

