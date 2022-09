Esce dal carcere di Monza e va ai domiciliari Franco Terlizzi, ex pugile ed ex "naufrago" dell’Isola dei Famosi arrestato tre giorni fa nell’inchiesta milanese che ha portato in carcere anche Davide Flachi, figlio dello storico boss reggino della 'ndrangheta Pepè Flachi.

Lo ha deciso il gip di Monza Silvia Pansini accogliendo le istanze dei difensori, gli avvocati Marcello Perillo e Antonino Crea.

© Riproduzione riservata