"È stato ricoverato in ospedale immediatamente", ha detto, durante la puntata di ieri, il figlio di Buzzanca. "È scivolato dalla sedia a rotelle e ha battuto la fronte. Gli hanno fatto tre tac, è stato in osservazione. Non ci sono traumi o altro di invasivo, sembra. Mi danno notizie comunque sempre sporadiche. Dovrebbero averlo portato in geriatria, dovrebbe rimanerci anche nel week end. Era tranquillo e dormiva nelle ultime ore, quando ho avuto le ultime notizie". Più in generale, il figlio ha aggiunto che la salute del padre negli ultimi tempi era leggermente migliorata: "Da un mese è più vispo e ha preso un po' di peso, purtroppo questo incidente non ci voleva"