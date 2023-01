Bidella pendolare sulla Napoli-Milano. La Uil: "Stipendi bassi, vergognoso attaccarla"

"Basta polemiche inutili. Credo che adesso servano soltanto aiuti concreti. E noi siamo pronti a dare tutto il nostro sostegno a Giuseppina, per permetterle di trovare una soluzione e di non perdere il posto di lavoro".

Sono le parole di Abele Parente, segretario regionale Uil Scuola Lombardia, riportate sul Quotidiano. net. La storia, neanche a dirlo, è quella di Giuseppina Giugliano la giovane operatrice scolastica che viaggia da Napoli a Milano.

Parente si è già mosso con i delegati territoriali per mettersi in contatto con Giuseppina: "Credo che gli attacchi personali di questi giorni abbiano spostato l’attenzione dal problema vero – sottolinea Parente –: quello di canoni impossibili per salari così bassi. Con mille euro al mese, a Milano, è complicatissimo. Tutte quelle ore di viaggio però sono disumane. Ci siamo già mossi per venirle incontro e aiutarla almeno fino alla fine dell’anno scolastico".

"Credo fermamente che il sindacato debba fare opera di mutuo soccorso, attività che è nelle sue origini – continua Parente –. Tanti collaboratori scolastici oggi sono in difficoltà e fanno fatica a sostenere le spese per l’alloggio. Soprattutto chi è al primo impiego vede il primo stipendio dopo tre mesi e, oltre a far fatica a pagare l’affitto, spesso con una busta paga così magra non riesce neppure a trovare qualcuno che gli metta a disposizione un appartamento".

L’appello a Giuseppina: "Non arrenderti – conclude il sindacalista della Uil –. Non lasciare il mondo della scuola. Non rinunciare al tuo lavoro e a una stabilizzazione che sicuramente hai conquistato anche con i tuoi sacrifici. Se hai bisogno siamo a disposizione".

© Riproduzione riservata