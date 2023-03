La festa dopo Cutro ed esplode la polemica. Meloni, Salvini e i 50 anni cantando "Marinella"

Dopo il Consiglio dei Ministri a Cutro e la tanto discussa conferenza stampa, il rientro a Milano. E nelle ore successive anche la festa per i 50 anni di Matteo Salvini. Un party a sorpresa alle porte di Milano con lo stato maggiore del governo in carica e in prima fila, la premier Giorgia Meloni. A diffondere qualche video dei festeggiamenti è stata anche Selvaggia Lucarelli, con un amaro commento su alcuni momenti immortalati da video.

"Questi tre video - posta su Instagram la Lucarelli - riassumono bene il momento. Meloni, in conferenza stampa a Cutro, annaspa (che verbo amaro) nel ricostruire la dinamica del naufragio, dimostrando di saperne meno di tutta la sala piena di giornalisti. Salvini nel frattempo passa il suo tempo al cellulare, navigando (altro verbo amaro). Giorgia Meloni intanto minaccia gli scafisti di andarli a scovare in tutto il globo terracqueo. Anzi, “LUNGO IL GLOBO terracqueo” quindi deduco sia una terrapiattista. Nel frattempo, dopo la visita a Cutro, premier e vicepremier vanno a festeggiare il compleanno del vicepremier cantando la Canzone di Marinella, ispirata alla storia di una ragazza emigrata al nord dalla Calabria in cerca di futuro, diventata prostituta e infine ritrovata morta in un fiume. Il tutto mentre il mare di Cutro non ha ancora restituito tutti i corpi dei migranti. Dal governo Meloni è tutto".

