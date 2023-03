Il karaoke di Giorgia e Matteo alla festa di Salvini: il video è virale

Durante la festa a sorpresa per i 50 anni di Matteo Salvini è stato eseguito un duetto d'eccezione: la premier Giorgia Meloni e il festeggiato, leader della Lega, hanno interpretato con passione La canzone di Marinella di Fabrizio De André. La performance della premier è stata a tratti sentita e con una certa potenza canora, mentre Salvini ha avuto difficoltà a raggiungere le ottave toccate dalla collega.

Il video, subito diventato virale sui social, è stato diffuso dal giornalista Nicola Porro, tra gli invitati alla serata, che ha commentato sarcasticamente su Instagram: "A proposito di crisi di governo", in risposta ai diversi retroscena che da tempo descrivono un presunto rapporto tiepido tra Salvini e Meloni.

Il video è stato ripostato anche da Selvaggia Lucarelli che commenta: "Dopo la visita a Cutro, premier e vicepremier vanno a festeggiare il compleanno del vicepremier cantando la Canzone di Marinella, ispirata alla storia di una ragazza emigrata al nord dalla Calabria in cerca di futuro, diventata prostituta e infine ritrovata morta in un fiume. Il tutto mentre il mare di Cutro non ha ancora restituito tutti i corpi dei migranti".

