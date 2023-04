Anche la notte scorsa è stata "tranquilla" per Papa Francesco al policlinico Gemelli, lo fanno sapere all’ANSA fonti vicine al decimo piano dove il Papa è ricoverato da mercoledì scorso. Tutto è pronto al nosocomio romano per le sue dimissioni e il rientro in Vaticano è previsto per la tarda mattinata. Il dispositivo di sicurezza per proteggere il suo rientro a Casa Santa Marta è già predisposto.

© Riproduzione riservata