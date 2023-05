Concerto del 1° Maggio, Matteo Paolillo: "Foto negate? Non so niente"

«Mi spiace per le notizie che stanno circolando e mi spiace di più che qualcuno abbia parlato a mio nome. Io ero in camerino a preparami e lo staff in diversi momenti ha fatto entrare alcune persone a fare delle foto. Solo dopo la mia esibizione sono venuto a conoscenza di queste polemiche assolutamente distanti dalla mie abitudini. Partecipare a questo concerto per me è stato bellissimo soprattutto per avere incontrato un pubblico meraviglioso sotto la pioggia che mi ha accolto in modo splendido». Matteo Paolillo, star di Mare Fuori, risponde così alla polemica che lo vedrebbe coinvolto relativa a foto negate ad alcuni bambini fuori dal camerino del concertone del Primo Maggio a Roma.

