Il femminicidio di Giulia Tramontano, le immagini dell'ultimo abbraccio tra la 29enne incinta e l’altra donna raggirata

Le indagini sull'omicidio di Giulia Tramontano, la donna incinta di 29 anni uccisa lo scorso 27 maggio a Senago dal suo ex compagno Alessandro Impagnatiello, continuano a svelare dettagli scioccanti. È emerso che Impagnatiello stava tentando di avvelenare la giovane e il feto con un topicida da diversi mesi.

Gli investigatori hanno rilasciato le ultime immagini di Tramontano, ottenute dai video delle telecamere di sorveglianza che hanno registrato i loro movimenti.

In particolare, una foto mostrando l'abbraccio tra la vittima e un'altra giovane, la barman di 23 anni coinvolta in una relazione parallela con Impagnatiello. L'abbraccio è avvenuto alla fine di un incontro chiarificatore tra le due donne a Milano, poco prima dell'omicidio.

Le immagini documentano il tragico susseguirsi degli eventi, dalla partenza di Tramontano all'incontro con l'altra ragazza, fino al ritorno a casa dove Impagnatiello la stava aspettando per compiere il delitto. Le indagini proseguono per fare luce su questa tragica vicenda.