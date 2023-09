Femminicidio a Roma: arrestato Adil Harrati, ex compagno dell’infermiera Rossella Nappini

E’ Adil Harrati l’uomo fermato dai poliziotti della Squadra Mobile con l’accusa di aver ucciso, ieri pomeriggio, l’infermiera 52enne Rossella Nappini. L’uomo è stato rintracciato dopo circa 10 ore di ricerche intorno all’abitazione dove viveva a pochi passi da Trionfale, quartiere dove è stato consumato il delitto. Il fermato è stato trasferito nel carcere romano di Regina Coeli in attesa dell’interrogatorio di convalida. L'uomo, ex compagno della donna, 45enne di nazionalità marocchina, è un operaio che in passato aveva effettuato dei lavori nello stabile teatro del delitto,