L’esercito israeliano sulla Striscia di Gaza ha ucciso Jehad Mohaisen, capo della Sicurezza nazionale di Hamas

L’esercito israeliano in un attacco sulla Striscia di Gaza ha ucciso Jehad Mohaisen, capo della Sicurezza nazionale di Hamas. Lo hanno confermato all’ANSA fonti locali nella Striscia. L’obiettivo dichiarato di Israele nella guerra contro Gaza è sradicare l’organizzazione islamista Hamas, che controlla la Striscia dal 2007 e il 7 ottobre ha lanciato un attacco devastante contro il territorio israeliano, ma se ci dovesse riuscire, probabilmente attraverso un ampio intervento di terra, cosa succederebbe dopo?

"L'obiettivo principale è sradicare Hamas e la Jihad islamica. L’area deve essere smilitarizzata. Come? La fine di Hamas nella Striscia non significa che non si formerà di nuovo uno o due anni dopo», riassume il problema l’analista israeliano Adi Schwartz. Yossi Kuperwasser, ex capo di un’unità di spionaggio delle forze armate israeliane ed ex direttore generale del Ministero degli Affari strategici, è chiaro: «Israele deve restare a Gaza. Non puoi fidarti di un palestinese, di nessuno di loro», dice in una conversazione telefonica con l’EFE.

Si presume che presto avrà luogo un’invasione via terra della Striscia, perchè è impossibile sconfiggere Hamas solo con i bombardamenti aerei, dato che la milizia dispone di un’enorme rete di tunnel sotterranei e bunker, ma la distruzione di tutte queste infrastrutture non mette fine alla situazione. "Se ci ritiriamo, formeranno una nuova organizzazione simile. Non possiamo nemmeno consegnare il territorio all’Autorità Palestinese, perchè hanno la stessa ideologia focalizzata sulla distruzione di Israele», nonostante in Cisgiordania, il governo israeliano collabori strettamente con l’organismo di autogoverno formato da Fatah, il principale partito palestinese in conflitto con Hamas.

Per Adi Schwartz è possibile, però, replicare il modello: «Forse basterà mantenere un maggiore controllo sul confine egiziano, dove avviene la maggior parte del contrabbando di armi», soprattutto attraverso i tunnel. Azzarda che «se questo confine viene controllato, forse la smilitarizzazione di Gaza può essere garantita attraverso incursioni quotidiane, come in Cisgiordania», dove anche se esiste una polizia palestinese che controlla il territorio le forze israeliane spesso irrompono per arrestare sospetti militanti o distruggere le case delle famiglie che hanno un membro coinvolto in un attacco.

Kuperwasser è più scettico ed evoca addirittura l’opzione che, una volta distrutto Hamas, qualche paese arabo possa farsi carico della Striscia di Gaza o che se ne occupi un’organizzazione internazionale. Anche se, aggiunge, «Nessuno vuole Gaza. Nessuno. Nemmeno gli israeliani. Ma è nostro obbligo esserci, che lo vogliamo o no».

Ma chi costruirà strade, gestirà ospedali e poserà condutture? «Questi compiti potrebbero essere svolti da una certa amministrazione civile palestinese, ma la sicurezza deve essere nelle nostre mani», risponde Kuperwasser.

Ciò suggerisce un attrito costante tra la popolazione civile e le forze di sicurezza, forse anche peggiore di quelli già comuni in Cisgiordania, dove negli ultimi 13 giorni almeno 67 palestinesi sono stati uccisi dalle forze di sicurezza israeliane e degli attacchi dei coloni ultranazionalisti. La soluzione deve essere molto più radicale, dice alla Efe Ronit Marzan, accademico dell’Università di Haifa specializzato in società arabe, con 32 anni di esperienza nei servizi di spionaggio israeliani. «Il mondo deve capire che la sofferenza a Gaza deve finire. I palestinesi non possono più restare lì. Israele dovrà prendere la Striscia di Gaza, rovesciare il regime di Hamas e poi convincere la gente del posto che se vuole avere una vita piacevole deve lasciare la Striscia», dice.