Papa Francesco: la "guerra mondiale a pezzi" ormai diventata un vero e proprio conflitto globale

Viviamo una «terza guerra mondiale a pezzi» ormai diventata un vero e proprio conflitto globale. Lo ha sottolineato Papa Francesco ricevendo in udienza il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per la presentazione degli auguri per il nuovo anno. La parola «pace» è «tanto fragile e nel contempo impegnativa e densa di significato», «a essa vorrei dedicare la nostra riflessione odierna, in un momento storico in cui è sempre più minacciata, indebolita e in parte perduta».

Francesco ha ricordato il celebre radiomessaggio al mondo di Pio XII pronunciato alla vigilia di Natale del 1944. «La seconda guerra mondiale stava avvicinandosi alla conclusione dopo oltre cinque anni di conflitto e l’umanità - disse il Pontefice - avvertiva "una volont sempre più chiara e ferma: fare di questa guerra mondiale, di questo universale sconvolgimento, il punto da cui prenda le mosse un’era novella per il rinnovamento profondò».

«Ottant'anni dopo, la spinta a quel "rinnovamento profondo" sembra essersi esaurita - ha osservato il Papa - e il mondo è attraversato da un crescente numero di conflitti che lentamente trasformano quella che ho più volte definito 'terza guerra mondiale a pezzì in un vero e proprio conflitto globale».