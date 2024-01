Papa Francesco torna in tv da Fabio Fazio: "Come sto? Sono ancora vivo. Dimissioni? Non ora"

«Ancora vivo». Così Papa Francesco, nell’intervista a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Nove, ha risposto al conduttore che gli chiedeva come stava. Quanto alle possibili dimissioni «non è un pensiero né una preoccupazione né un desiderio ma una possibilità aperta a tuti i Papi. Ma al momento non è al centro dei miei pensieri», "finché mi sento di servire vado avanti», se cambierà la condizione «sarà da pensarci», ha aggiunto il Papa.

«Tutti i giorni chiamo la parrocchia di Gaza - ha detto il Papa - e mi dicono le cose terribili che succedono. Quanti arabi morti e quanti israeliani morti, due popoli chiamati ad essere fratelli autodistruggendosi l’un l’altro».

Il Papa: "Conosco le mie debolezze, sono un peccatore"

Il Papa chiede sempre di pregare per lui «perché io sono peccatore e ho bisogno dell’aiuto di Dio per rimanere fedele alla vocazione che mi ha dato». «Il Signore mi ha chiamato a fare il prete, e a fare il vescovo», «ad essere pastore, non un chierico di Stato». «Conosco le mie debolezze e per questo devo chiedere preghiere». Lo ha detto il Papa a Fabio Fazio che gli chiedeva perché domandasse sempre preghiere per lui.