Tre milioni di spettatori per l'intervista di Fazio a Papa Francesco

«Un nuovo straordinario risultato per il Nove: l’ora di conversazione con Sua Santità Papa Francesco a "Che tempo che fa" è stata seguita da 3 milioni di persone e dal 14,2%. Sui social è stato il programma più commentato della serata con oltre 300mila interazioni. Vi ringraziamo per essere stati in questa serata che non dimenticheremo». Così su X Fabio Fazio, conduttore di "Che tempo che fa", annuncia gli ascolti di ieri sera.

Fiorello: i cardinali hanno eliminato il Papa da gruppo Whatsapp

«Oggi è il giorno più triste dell’anno» esordisce Fiorello. «Pensate quando usciranno gli ascolti di ieri e quelli della Rai vedranno quanto ha fatto Fabio Fazio, saranno tristissimi. Non tutti possono avere come ospite il Santo Padre».

Con un riferimento al Blue Monday Fiorello apre la puntata di Viva Rai2!, tornato in onda in diretta dal glass del Foro Italico dopo la pausa natalizia. E ancora: «I cardinali sono arrabbiati con lui, lo hanno già eliminato dal loro gruppo Whatsapp, che si chiama "Urbi et Orbi". Dopo la puntata Fazio già battezzava bambini». Per sfidare Fazio, lo showman improvvisa una telefonata con l'aldilà, dal risultato esilarante.

«Pietro, come sta? Chi c'è vicino a lei?...Silvio! Sei con Mike e giocate a briscola contro Che Guevara e Minà?! Comunque non è giusto che il Papa vada come ospite da Fazio, dovrebbe stare con gli ultimi, con i disgraziati... Dovrebbe andare su Rai2! «Lo so Silvio, con te al governo non sarebbe mai successo. Mi devi salutare due persone se le vedi, Maurizio e Raffaella!». Poi il collegamento con Amadeus, da Milano, e l’annuncio della presenza di Russell Crowe a Sanremo, nella serata di giovedì 8 febbraio. In chiusura, un appello di Fiorello ad grande Adriano Celentano, che ha realizzato un pezzo rock 'n' roll in esclusiva per Viva Rai2. «Adriano, devi tornare a farti vedere perché noi ne abbiamo bisogno. Per noi sei sullo stesso piano del Papa! Io non sono Amadeus, però te lo dico: se faccio qualcosa con Adriano a Sanremo, prometto di farmi il taglio Lollobrigida», che per l’anno nuovo ha cambiato il look con un trapianto di capelli.