Dossieraggio, indagato il presidente della Figc Gravina: avrebbe incassato denaro destinato alla vendita di libri

Si allarga il cerchio dell'inchiesta legata al dossieraggio. Il presidente della Figc Gabriele Gravina è attualmente sotto indagine per presunte accuse di appropriazione indebita e autoriciclaggio. Si ipotizza che abbia incassato denaro destinato alla vendita di una collezione di libri, che poi non è stata effettuata, e lo abbia utilizzato per l'acquisto di una casa a Milano. Le indagini sono state condotte dal pm Antonio Laudati della Dna e dal finanziere Pasquale Striano.

È stato rivelato che Striano ha avviato indagini su Gravina digitando il suo cognome nelle banche dati. Questo ha portato alla scoperta di informazioni rilevanti legate al periodo in cui Gravina era presidente della Lega Pro e stava lavorando al bando per l'assegnazione dei diritti TV della Serie C. In quel contesto, Gravina avrebbe avuto rapporti con la società Isg, specializzata in piattaforme digitali.

La questione è stata riportata dal giornale Repubblica, che ha reso pubblica l'indiscrezione riguardante la proposta di trasmissione alla Procura distrettuale di Roma del lavoro investigativo condotto sul conto di Gravina.