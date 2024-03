Dal murale dedicato a Maradona al selfie con Putin, tutti i guizzi di Jorit. Ecco chi è Ciro Cerullo

Fino a oggi, Ciro Cerullo era conosciuto (tra l'altro con il nome Jorit) per i murales che hanno impreziosito ulteriormente quello crogiolo artistico chiamato Napoli. Da Maradona a Gagarin, passando per altri voti notissimi che hanno scritto la storia. Dopo il selfie con Putin la sua popolarità è aumentata. Inevitabilmente.

Chi è Ciro Cerullo

Jorit Agoch è un famoso artista originario di Quarto Flegreo, comune vicino a Napoli. Dopo aver studiato all'Accademia di Belle Arti di Napoli, ha iniziato a ottenere notorietà nel 2011 con le sue opere esposte al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. È conosciuto soprattutto per i suoi murales di personaggi celebri, come Diego Armando Maradona e Marek Hamsik, dipinti su edifici comunali o popolari per migliorare l'aspetto estetico delle aree periferiche.

Ha partecipato a progetti di Street Art in Italia e all'estero, e ha collaborato con INWARD per il progetto "Ad Majolica Museo Diffuso delle Maioliche della Street Art". Ha realizzato ritratti di Eduardo De Filippo e opere contro il razzismo a Napoli, nonché un murale a Betlemme raffigurante l'attivista palestinese Ahed Tamimi, per il quale è stato arrestato e successivamente rilasciato dalle autorità israeliane.