L'impresa dello street artist italiano Jorit (Ciro Cerullo): scatta un selfie con Putin in Russia

Nel cuore della Russia si è svolto un incontro inedito tra l’artista di strada italiano Ciro Cerullo, meglio conosciuto come Jorit, e il presidente russo Vladimir Putin.

L'occasione è stata il Forum della gioventù a Sochi, dove Cerullo è salito sul palcoscenico al termine dell’intervento di Putin e gli ha chiesto di scattare una foto insieme, per mettere in discussione alcune «percezioni diffuse» in Italia riguardo al leader russo. La risposta di Putin è stata un’ironica battuta sul timore di ricevere un pizzicotto per dimostrare «di essere umano», seguita dalla foto.

Il video dello scambio di battute e dello scatto gira sui social, dove si trova anche una ricca documentazione di un’altra attività di Jorit a Sochi: la realizzazione di un gigantesco murale dedicato a Ornella Muti sullo stile di quello che ritrae a Maradona dipinto su una casa popolare di via Taverna del Ferro a San Giovanni a Teduccio (Napoli). Uno scatto, in particolare, ritrae lo street artist con la star del cinema italiano degli anni '80 e con la figlia Naike Rivelli, che a Mosca ha sfilato come modella.