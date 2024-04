Caso Salis, Budapest non arretra di un millimetro: “Non è un'eroina, difenderemo i magistrati”

Il portavoce del primo ministro ungherese Viktor Orban attacca Ilaria Salis e il padre. «Ilaria Salis non è un’eroina - scrive Zoltan Kovacs in video su X - lei e i suoi 'compagni' sono venuti in Ungheria e hanno commesso aggressioni barbare e premeditate contro cittadini ungheresi: questi sono i fatti. Tutto il resto è una mera invenzione politica e noi difenderemo la reputazione e l’integrità della nostra magistratura, non importa quanto forte la sinistra gridi al lupo». Per Budapest, «il padre di Ilaria Salis ha ripetutamente espresso gravi accuse infondate e lui stesso ha trasformato il caso di sua figlia in un tema politico».