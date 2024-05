Chi è Giovanni Toti: prima giornalista a Mediaset, dal 2015 presidente della Regione Liguria

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è nato a Viareggio il 7 settembre 1968. Risiede dal 2001 a Bocca di Magra, frazione di Ameglia, in provincia di La Spezia. Figlio di un albergatore, ha compiuto i suoi studi alla facoltà di Scienze Politiche presso l’Università di Milano. Giornalista professionista dal 1999, iscritto all’albo dei professionisti della Lombardia, è sposato con la giornalista Siria Magri.

Nel 1996 il primo contratto di stage con Mediaset per Studio Aperto, dove diventa in seguito caposervizio e caporedattore. Nel 2006 comincia a collaborare a Videonews. Per due anni è vicedirettore generale della comunicazione di Mediaset spa. Nel 2010 diventa direttore di Studio Aperto e successivamente anche del Tg4.

Quando entra in politica, sceglie Silvio Berlusconi. Ad aprile 2014 è candidato per Forza Italia alle elezioni europee nella circoscrizione Italia Nord Occidentale, ottenendo più di 148mila preferenze e diventando così europarlamentare. Candidato nel 2015 alle Regionali in Liguria, vince con il 34,44% dei voti e dall’11 giugno è proclamato presidente della Regione.