Scontro Mentana-Gruber, interviene La7: mantenere il rispetto reciproco e verso l'azienda. L'ironia di Fiorello

«La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un’azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l’autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti». E’ quanto si legge in una nota di La7 dopo lo scontro tra Enrico Mentana e Lilli Gruber.

In chiusura sull'argomento un’immancabile battutina: «Mentana vuole sforare così tanto da superare l’8 e mezzo e arrivare al Nove!». Poi la satira: «Arrestato Toti, si parla di bustarelle. Cinque bustarelle nella Toti Gold», apre subito Fiorello. «Si ride e si scherza, ma pare una questione abbastanza seria. Gli indagati si dicono tranquillissimi: io vorrei un consiglio da voi politici, ogni volta che vi capita qualcosa siete sereni. A me se chiama la scuola per mia figlia io vado in agitazione, ho il boccione di tranquillanti da ufficio». Sempre a proposito di quanto sta accadendo a Genova, Fiorello aggiunge: «La Puglia intanto ringrazia, l’attenzione si è spostata a Nord».

E con Toti ai domiciliari i poteri in Liguria passano al vice Piana: «Il suo nome era finito in un’inchiesta su party con escort e droga. Ma questa non è una Regione, è un rave! Ormai per andare lì devi essere maggiorenne». Si è parlato anche di Damiano dei Maneskin, che per il look sfoggiato al Met di New York è stato paragonato dal pubblico a Fiorello: «Succede a noi sex symbol - scherza lo showman -. A un certo punto ci accostano a qualcuno per cui noi diciamo 'ma no, ma ti pare?'. A me capitò con D’Alema. Però, devo dirvi».