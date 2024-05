Maltempo al Nord, Milano sott'acqua: esonda il Lambro, evacuate comunità

A Milano, dove da ieri sera la pioggia è costante, il Lambro è uscito in alcuni punti dagli argini, una esondazione controllata e monitorata.

Sono circa 80 interventi eseguiti dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco legati all’ondata di maltempo in corso da ieri sera a Milano. Tra questi anche, intorno alle 9, il soccorso e il recupero con il nucleo sommozzatori di una persona disabile al quartiere Ponte Lambro in via Maria Raneir Rilke. La donna è stata affidata al personale del 118 solo in via precauzionale. Ancora 20 gli interventi in coda da smaltire su tutta la città. Nessuna zona in particolare risulta colpita maggiormente dall’abbondante pioggia caduta per tutta la notte. Il fiume Lambro - riferiscono i Vigili del fuoco - è in continua esondazione anche se controllata e monitorata permanentemente.

A Milano il maltempo ha causato modifiche nel percorso di alcune linee di tram e bus. A causa dell’allagamento di alcuni scambi, il tram 9 è sostituito da bus fra la Stazione Centrale e via Vittorio Veneto mentre è stato risolto il problema sulla linea 2 dove, sempre per scambi allagati, la circolazione era interrotta nel lungo tratto fra piazza 6 Febbraio, nella zona di Citylife, e Duomo A causa dell’allagamento di via Vittorini, alla periferia Est, hanno percorso limitato i bus 45, 66 e 88. E sono rallentati i tram 19 e 33, dopo che la circolazione era state interrotte per la caduta di un ramo sulla linea aerea.7